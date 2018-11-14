Песков прокомментировал ситуацию с журналом The New Times

Сингапур, , 12:59 — REGNUM Ситуацию с журналом The New Times, который был оштрафован за несвоевременное предоставление сведений о финансировании СМИ в Роскомнадзор, прокомментировал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Сумма штрафа для сетевого издания, рассчитанная строго в соответствии с действующим законодательством, не звучит «абсурдно», сказал представитель Кремля в интервью телеканалу «Дождь».

По его словам, в этой ситуации нужно абстрагироваться от эмоций и руководствоваться фактами.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября Тверской район суд Москвы оштрафовал сетевое издание The New Times и его главного редактора Евгению Альбац на 22 млн 250 тыс. рублей. Причина — несвоевременное предоставление журналом сведений о финансировании СМИ в Роскомнадзор.

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