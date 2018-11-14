Власти Италии не стали менять проект бюджета по требованию ЕС

Рим, , 12:57 — REGNUM Правительство Италии отказалось менять проект бюджета страны на 2019 и плановый период до 2021 года в соответствие с требованиями Еврокомиссии, сообщает информагентство Askanews в среду, 14 ноября.

После заседания правительства министр экономики и финансов Джованни Триа направил в Брюссель письмо, в котором известил еврокомиссаров о решении правительства.

Письмо выдержано в мягких тонах, Триа отмечает, что высказанные Еврокомиссией опасения излишни, правительство не допустит дестабилизации ситуации в экономике и готово к диалогу с ЕС. Госдолг, который вызывает основные опасения ЕС, обещано с помощью экономического роста и приватизации снижать даже быстрее, чем было запланировано.

Вместе с тем министры отказываются отменять свое решение о повышении дефицита бюджета с 2 до 2,4% ВВП в 2019 году с постепенным снижением до 1,6% ВВП к 2021 году, потому что именно увеличение дефицита позволит правительству провести обещанные реформы: снизить пенсионный возраст, отменить повышение НДС, начать выплаты по доходу от гражданства.

Как сообщалось ранее, утвержденный правительством и президентом Италии проект бюджета на 2019 и плановый период до 2021 года направлен в парламент страны и властям ЕС. В парламенте у правящей коалиции есть большинство, а руководители Еврокомиссии заявили о необходимости пересмотра проекта из-за слишком высокого запланированного дефицита бюджета (2,4% ВВП).

Дополнительные средства правительство потратит на снижение пенсионного возраста, отмену повышения НДС и на выплаты по доходу от гражданства. В Еврокомиссии и ряде других институтов считают, что высокий дефицит опасен ввиду высокого госдолга Италии (130% ВВП).

В правительстве выражают готовность слушать советы, но категорически отказываются менять основные параметры бюджета. Министры считают, что политика экономии уже доказала свою неэффективность и нужно сменить модель экономической политики.

Если бюджет, будет утвержден в нынешнем виде, Еврокомиссия может ввести санкции в отношении Италии. Итальянские министры отмечают лицемерие евробюрократов, которые при прежних, дружественных им правительствах Италии гораздо мягче отзывались о госдолге и дефиците страны (которые были на точно таком же уровне) и не заговаривали о санкциях.

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