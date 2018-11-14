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В Киеве подтвердили встречу Порошенко с иерархами УПЦ МП

Политика

Порошенко заверил их, что «Украина будет защищать право священнослужителей и мирян на свободный выбор церковной юрисдикции»

В Киеве подтвердили встречу Порошенко с иерархами УПЦ МП
Иван Шилов © ИА REGNUM
Петр Порошенко и патриарх Варфоломей

Киев, 14 ноября 2018, 12:44 — REGNUM  Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с рядом иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), об этом заявил его пресс-секретарь Святослав Цеголко на своей странице в Facebook.

«Представители группы архиереев УПЦ МП, которые поддерживают обращение к Вселенскому патриарху (Варфоломею) о предоставлении автокефалии, встретились с президентом Украины», — написал Цеголко.

По его словам, Порошенко заверил их, что «Украина будет защищать право священнослужителей и мирян на свободный выбор церковной юрисдикции». При этом, подчеркнул Цеголко, якобы «был сорван российский сценарий», поскольку встреча прошла в «Украинском доме».

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Напомним, киевские власти намерены упразднить УПЦ МП для создания на Украине автокефальной церкви, что является расколом в православии, которое поддержал Константинопольский патриархат.

Отметим, согласно опросам украинских социологов, прихожанами канонической Украинской православной церкви являются около 40% православных верующих граждан страны, хотя есть все основания считать эти данные заниженными.

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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