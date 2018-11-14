В Казахстане 11 руководителей антимонопольного комитета получили выговор

Астана, , 12:39 — REGNUM В отношении одиннадцати руководителей комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей министерства национальной экономики объявлен выговор, сообщили 14 ноября в пресс-службе министерства.

Соответствующие меры наказания были приняты после заседания Совета безопасности Казахстана 7 ноября и в рамках поручения президента республики Нурсултана Назарбаева.

Меры были приняты в связи с нарушениями, выявленными Генеральной прокуратурой Казахстана в сфере тарифообразования на коммунальные услуги. Кроме того, руководитель департамента комитета по Мангистауской области освобожден от занимаемой должности.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре за факты нарушения антимонопольного законодательства выговор объявлен заместителю министра национальной экономики Казахстана Серику Жумангарину. Председатель антимонопольного комитета Майтиеву Азамату получил выговор лично от президента.

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