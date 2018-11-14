Вице-президент Эквадора обвинила Ассанжа в неблагодарности к властям страны

Мадрид, , 12:26 — REGNUM Вице-президент Эквадора Мария Алехандра Викунья упрекнула основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в «абсолютной неблагодарности» к ее государству. Об этом она заявила в интервью испанской газете El País, опубликованном 14 ноября.

«Джулиан Ассанж шесть лет находится в убежище в эквадорском посольстве в Лондоне, в том числе более полутора лет президентства [Ленина] Морено. Мне кажется, что судебный иск со стороны получившего убежище человека против страны, предоставившей ему это убежище — это, очевидно, акт абсолютной неблагодарности», — сказала она.

На вопрос о том, не подумывает ли правительство Эквадора о лишении Ассанжа статуса беженца, вице-президент заверила, что этот вопрос решит президент Эквадора Ленин Морено с учетом прав человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября 2018 года Ассанж подал иск в суд против властей Эквадора, пожаловавшись на нарушение его базовых прав и свобод. Суд отклонил этот иск.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Эквадора прокомментировал судебный иск Джулиана Ассанжа