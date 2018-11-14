Песков ответил на вопрос об оттоке капитала из России

Сингапур, , 12:12 — REGNUM Оснований для волнения в Российской Федерации из-за увеличения оттока капитала из страны нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Дождь» в Сингапуре.

«Это процесс (отток капитала) достаточно волатильный, — сказал представитель Кремля. — Капитал живет только там, где есть свобода передвижения для него».

По его словам, макроэкономическая ситуация в стране стабильна, поэтому нет оснований для волнения.

Песков добавил, что на смену оттоку капитала из РФ может вернуться приток, так как в стране сохраняются абсолютно свободные условия для инвестирования.

Напомним, чистый отток капитала из РФ в III квартале текущего года, по данным пресс-службы Центрального банка РФ, составил $19,2 млрд.

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