В Китае отреагировали на слова Макрона об «общеевропейской армии»

Пекин, , 12:08 — REGNUM Китай никогда не угрожал Европе, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Так дипломат прокомментировала предложение президента Франции Эммануэля Макрона создать «общеевропейскую армию» для защиты от России, Китая и США.

Хуа Чуньин отметила, что страны Европы вправе делать свой выбор — они независимы и суверенны. Что касается Китая, то он никогда не представлял для европейских стран никакой угрозы.

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Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября Макрон заявил, что только создание «настоящих общеевропейских вооруженных сил» позволит защитить население европейских стран от надвигающейся угрозы со стороны США, России и Китая. Его предложение подверг критике глава США Дональд Трамп, напомнивший о взносах Европы в НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг тоже критически воспринял предложение, отметив, что без Сша нельзя представить оборону Европы.

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