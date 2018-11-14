СК России завел три дела по фактам обстрелов в Донбассе

Москва, , 11:53 — REGNUM Российский Следственный комитет возбудил три уголовных дела по статье 356 УК РФ о запрещенных методах войны в отношении действующих в Донбассе украинских военных. Об этом 14 ноября сообщает официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Возбуждены ещё три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК России», — отметила Петренко.

По данным следствия, 8 ноября украинскими силовиками был обстрелян поселок Марьевка в ЛНР. В результате погиб 63-летний мужчина, не участвовавший в вооруженном конфликте.

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12 ноября обстрелу подверглись гражданские объекты в городе Золотое в ЛНР, был ранен местный житель.

В период с 1 сентября по 31 октября 2018 года обстрелами населенных пуктов ДНР и ЛНР разрушены 103 жилых дома, повреждены важные объекты инфраструктуры в Новоазовском районе, Ясиноватой, Славяносербске и Первомайске. Речь идет о многочисленных фактах преступной деятельности украинских силовиков, подчеркнули в СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на конец сентября 2018 года, более ста человек проходят обвиняемыми по уголовным делам о запрещённых методах ведения войны в Донбассе. Среди них — 20 представителей высшего военного руководства Украины, лидеры и участники подконтрольных им вооружённых формирований.

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