«Насильно возвращать россиян из ИГ* нет смысла» — верховный муфтий России

Екатеринбург, , 11:53 — REGNUM Вступивших в международную террористическую группировку «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии граждан России не стоит возвращать на Родину. Об этом заявил верховный муфтий России Талгат Таджуддин на конференции «Ислам на Урале» в Екатеринбурге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Муфтий подчеркнул, что это «государственные дела», и выразил своё мнение. По его словам, кто желает — тот возвращается.

«А кто совершил такие преступления, когда он не может вернуться — то как он будет возвращаться? А насильно его возвращать — какой смысл?» — удивился Таджуддин.

Отметим, в Екатеринбурге 14 ноября проходит научно-практическая конференция «Ислам на Урале: история, современность, вызовы». На открытии побывал племянник президента России Владимира Путина Роман Путин и большое количество религиозных деятелей.