И снова Фанар взыскивает плату за свое предательство

Станислав Стремидловский, , 11:37 — REGNUM

Константинопольский патриархат возвращается туда, откуда младотурки и революционная власть Турецкой республики изгнала его немногим менее 100 лет назад. Как сообщают информационные издания, 11 ноября константинопольский патриарх Варфоломей отслужил литургию в митрополии Селибрия (турецкая провинция Силиври), которая расположена в Восточной Фракии, относящейся к так называемой европейской Турции.

Напомним в этой связи, что проблема греков Восточной Фракии относится к апрелю 1914 года, когда Стамбул начал их сгонять с родных мест на систематической основе. На VII Всемирном съезде фракийцев, проходившем в июне 2006 года в городе Дидимотихо на севере Греции, было решено учредить день памяти фракийского эллинизма и отмечать его 6 апреля. Но что касается событий столетней давности, то тогда окончательный удар по грекам Восточной Фракии нанесло правительство Мустафы Кемаля, которое 11 октября 1922 года предписало им покинуть свои дома в течение 15 дней. Как отмечал в 1922 году советский востоковед Михаил Павлович, «все турецкие граждане греческого происхождения изгоняются и обмениваются на мусульманское население Греции. Это страшный удар панэллинизму». По итогам Лозаннского договора 1923 года высылке подлежало около 1, 6 млн греков, в ходе которой от голода, холода и болезней погибло 300 тыс. беженцев. Масштабы предыдущих репрессий оценивал Константинопольский патриархат. По его данным на 1919 год, погибло 257.019 понтийских греков, 144.559 греков запада Малой Азии и 88.485 греков Восточной Фракии.

По понятным причинам, в Турецкой республике эта тема не педалировалась, равно как и последствия депортации армян и геноцида 1915 года. Однако в 2010-х годах кабинет Реджепа Тайипа Эрдогана, сначала премьер-министра, после президента Турции, пыталось разыгрывать церковную тематику, связанную с православными греками и армянами апостольской традиции, хотя действовало довольно противоречиво. Это было связано с тем, какие геополитические направления в тот или момент политического времени интересовали Анкару. Ведь послабления христианским меньшинствам, движение им навстречу, в частности положительное разрешение вопросов возвращения реквизированной кемалистами церковной собственности в любом случае получили бы одобрение Запада, того же Европейского союза, интеграция с которым тогда называлась приоритетной задачей Турции, да и сейчас не списана окончательно со счетов.

Вопрос заключался в том, через кого действовать и какую карту разыгрывать — греческую или армянскую. В силу того, что на Ближнем Востоке тогда входила в силу «арабская весна», фактор которой турецкие власти решили использовать в свою пользу, выбор был сделан в пользу восточного направления. В августе 2011 года Эрдоган заявил о начале кампании по реституции, пообещав отдать представителям религиозных меньшинств их собственность, которая была национализирована. Речь шла о школах, храмах, приютах, больницах. Этим решил воспользоваться Киликийский католикосат. В октябре 2013 года киликийский католикос Арам в своем вступительном слове в ходе III съезда армянских общин Европы, ссылаясь на «новые реалии», напомнил, что «вопрос о Геноциде армян приобретает новую форму, порождает новый интерес и новую реакцию. Тем не менее, мы должны быть реалистами. Мы должны иметь в виду, что наша деятельность может зайти в тупик, если она не согласна с геополитическим реалиям и интересам современного мира».

Но тогда это «согласие» армянским католикосатам реализовать не удалось. Попытки киликийского владыки судиться с Анкарой по поводу отнятого имущества потерпели неудачу. Не способствовало «большой игре» с армянской Церковью и активное использование папой Римским Франциском темы геноцида армян и решение католикосатов канонизировать всех погибших армян во время тех событий. Поэтому начиная с 2015 года, Анкара на восточном направлении ограничилась подачей позитивных сигналов в адрес сирийских и ассирийских христиан. При этом у нее оставалась в запасе еще одна доска — Константинопольский патриархат, на которой можно было разыгрывать партии как с Евросоюзом и США, так и на украинско-российском направлении. То, что патриарху Варфоломею сегодня разрешили отслужить литургию в Восточной Фракии, на которой, кстати, присутствовали турецкие чиновники в лице мэра Силиври Озкана Исикляра, согласия властей на создание епархиальной администрации, которая будет работать как экуменический и межконфессиональный центр, требует диагностики, на какую столицу нацелилась Анкара — Афины (целью разыграть греческую карту) или Киев — Москву (по линии украинского православия).

Комментируя проповедь Варфоломея, сказанную на литургии, которая служилась в память святого Нектария Эгинского, итальянский католический портал Asia News один из тезисов ее связал с «решением Московского патриархата больше не участвовать в экуменическом между Римом и православным миром под руководством Константинополя». За чем можно усмотреть намек на то, что возвращение Фанара в Восточную Фракию, откуда его изгнали в 1920-х годах, является «платой» со стороны турецких властей за действия Константинопольского патриархата на украино-российском направлении. Это первое. И второе. Нельзя также исключать того, что правящая турецкая Партия справедливости и развития, которая сейчас пошла на демонстративный разрыв с турецкими националистами, таким жестом сигнализирует ЕС о готовности обсудить перспективы возвращения Анкары к «европейским ценностям».