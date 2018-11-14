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На центральной площади Улан-Батора прошел антипарламентский митинг

Политика

Общественность требует наказания для депутатов

Улан-Батор, 14 ноября 2018, 11:33 — REGNUM  Более 500 человек собрались 14 ноября на центральной площади монгольской столицы для участия в акции протеста, организованной движением «Нэхуул», передает корреспондент ИА REGNUM.

Они требуют наказать членов парламента, которые получили льготные кредиты через Фонд развития малых и средних предприятий. Участники акции вышли на площадь с плакатами с фотографиями и именами причастных депутатов и требовали распустить парламент.

Организаторы акции вручили представителю управления делами правительства Монголии письмо, в котором требуют лишить депутатской неприкосновенности членов парламента, получивших кредит через фонд, а также наказать их в соответствии с действующим законом за то, что они нарушили закон о Великом государственном хурале (парламент Монголии) и грубо нарушили этические нормы.

В 13.00 часов по местному времени началась сидячая забастовка — участники акции заявили, что не покинут площадь до получения ответа на свои требования.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце октября стало известно, что почти две трети членов парламента получили льготные кредиты через Фонд развития малых и средних предприятий. Это стало поводом для общественного возмущения. В связи с кредитным скандалом министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности ушел в отставку, другие публичные персоны, чьи имена фигурируют в кредитном скандале, извинились перед народом.

Но участники сегодняшней акции считают эти извинения недостаточными. Помимо демонстрации в социальных сетях Монголии проходит акция «Мы не простим!». Она направлена против против членов парламента и министров Монголии, получивших льготные кредиты через Фонд развития малых и средних предприятий, которые рядовым предпринимателям получить крайне сложно. Люди меняют личное фото в профайле на фото с подписью «Мы не простим!», вкладывают свои фото с плакатами «Мы не простим!», «Несите политическую ответственность!» К этой акции присоединились и монгольские студенты, которые учатся в Турции, Тайланде и США.

Читайте ранее в этом сюжете: Парламент Монголии отказался самораспускаться

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Внутренняя политика Монголии
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