Песков опроверг «разворот» России на Восток

Москва, , 11:36 — REGNUM Говорить о дрейфе или развороте России на восток в силу экономических интересов нельзя. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает 14 ноября телеканал «Дождь».

Также нельзя сказать, что западные инвесторы покидают Россию. Заявления о каком-либо дрейфе или повороте на восток неразумны, отметил он.

Поворот в одну сторону ограничит развитие экономики. Сотрудничество с одним Китаем не заменит Москве многовекторные отношения.

Самый большой торговый оборот у России с Европой, актуально сотрудничество с Дальним Востоком и Юго-Восточной Азией. Экономические отношения с США важны, несмотря на санкции, пояснил Песков.

Задача главы государства состоит в том, чтобы обеспечить комфортный политический и дипломатический фон для развития деловых отношений с разными странами. Что касается «разворота на восток», од нем действительно говорили после введения санкций, однако эту точку зрения в основном высказывали политологи, добавил представитель Кремля.

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