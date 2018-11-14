Президент Индонезии выступил на 21-м саммите Китай-АСЕАН

Сингапур, , 11:23 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо пригласил КНР присоединиться к концепции взаимодействия в Индо-Тихоокеанском регионе на 21-м саммите АСЕАН-Китай в Сингапуре, сообщает Antaranews.

«Мы сталкиваемся с различными проблемами безопасности в регионе. У сообщества АСЕАН-Китай нет другого выбора, кроме как вместе реагировать на эти события. Один из вопросов, который я хочу затронуть, — это укрепление сотрудничества АСЕАН и КНР в Индо-Тихоокеанском регионе», — заявил президент Индонезии.

Джоко Видодо подчеркнул, что Индо-Тихоокеанская концепция не изолирует страну от международных отношений и сотрудничества в регионе.

Издание отмечает, что АСЕАН рассматривает Китай как потенциального партнера.

«Я надеюсь, что Китай станет партнером АСЕАН в морском секторе, в том числе в области морской безопасности в Тихом и Индийском океанах и в сфере борьбы с загрязнением морской среды», — добавил президент Индонезии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо вместе с супругой прибыл в Сингапур 13 ноября для участия в 33-м саммите АСЕАН.

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