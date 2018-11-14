Главы Узбекистана и Туркмении обсудили взаимные отношения

Ташкент, , 11:12 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и его туркменский коллега Гурбангулы Бердымухамедов провели накануне телефонный разговор, в ходе которого обсудили состояние и перспективы развития сотрудничества между двумя странами, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

В ходе беседы главы государств уделили особое внимание вопросам наращивания взаимного товарооборота, усиления кооперации в промышленности, энергетике и сельском хозяйстве, формирования эффективных транспортных коридоров, активизации межрегиональных и гуманитарных обменов.

«Стороны констатировали общность подходов и позиций по наиболее важным аспектам взаимодействия, в том числе по обеспечению региональной безопасности и стабильности, противодействию современным вызовам и угрозам, рациональному использованию водных ресурсов, эффективному развитию энергетического потенциала», говорится в сообщении.

Главы государств подтвердили приверженность последовательному углублению и укреплению многогранных отношений, основанных на принципах многовековой дружбы, добрососедства и стратегического партнерства на благо братских народов Узбекистана и Туркменистана.

Как ИА REGNUM сообщало ранее представители двух стран проводят работу по наиболее чувствительному вопросу — по общей госгранице. Очередная встреча рабочих групп совместной узбекско-туркменской межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации госграницы между Узбекистаном и Туркменией состоялась с 24 по 30 октября в Нукусе.

В ходе встречи стороны рассмотрели итоги совместных полевых топографо-геодезических работ на отдельных участках узбекско-туркменской государственной границы, а также согласовали дальнейшие совместные полевые работы.

До этого рабочие группы по вопросам госграницы встречались 2−8 октября в Туркменабаде, тогда были также согласованы сроки проведения дальнейших полевых работ.