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Путин: Образовательные форумы России и АСЕАН надо проводить регулярно

Политика

Следующий форум планируется провести в 2019 году на Филиппинах

Путин: Образовательные форумы России и АСЕАН надо проводить регулярно
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин

Сингапур, 14 ноября 2018, 11:00 — REGNUM  Гуманитарные связи России со странами АСЕАН развиваются поступательно. Об свидетельствует проведение первого заседания рабочей группы по образованию, которое прошло в Мьянме две недели назад., заявил сегодня, 14 ноября, президент РФ Владимир Путин на саммита Россия-АСЕАН, который проходит в Сингапуре

По его словам, с апреля 2018 года, начал действовать сеть исследовательских центров ведущих вузов России и АСЕАН. «Хотелось бы, чтобы образовательные и университетские совместные форумы проводились регулярно», — отметил Путин.

Глава российского государства напомнил, что такие мероприятия успешно прошли в России в 2016 и 2017 годах, а следующий образовательный форум России и АСЕАН планируется провести в 2019 году на Филиппинах.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 14 ноября, президент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании саммита Россия — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который проходит в Сингапуре. Тема саммита — вопросы развитие контактов АСЕАН с Евросоюзом и ШОС.

Напомним, Россия — партнёр по диалогу с АСЕАН с июля 1996 года. В состав АСЕАН входят 10 стран: Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.

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