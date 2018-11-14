Суд вернул незаконно снятого кандидата на пост мэра Великого Новгорода

Великий Новгород, , 10:58 — REGNUM Новгородский районный суд признал незаконным решение конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность мэра Великого Новгорода, не допустившей для участия в конкурсе одного из кандидатов — домохозяина Алексея Качкаева. Как сообщил ИА REGNUM официальный представитель суда Валерий Таганский, Качкаев не согласился с решением конкурсной комиссии и 12 ноября обратился с административным иском в суд.

Суд рассмотрел иск 13 ноября и, изучив все материалы дела, признал, что Качкаеву не могло быть отказано в регистрации в качестве кандидата на конкурс в связи с неистечением 10 лет со дня погашения судимости, признал решение комиссии незаконным и обязал её допустить Алексея Качкаева к участию в конкурсе.

Таким образом, конкурсная комиссия сегодня, 14 ноября, заслушает и его программу по развитию областного центра.

Кроме того, к конкурсу допущен и председатель правления ТСЖ «Борис» Айдын Мамедов, к которому ранее были вопросы по гражданству РФ.

Конкурс стартовал в новгородской мэрии сегодня, 14 ноября.

Напомним, всего на пост мэра Великого Новгорода претендуют 10 человек: помимо Качкаева и Мамедова, это начальник отдела ЗАО «Новгородский металлургический завод» Максим Бомбин; лидер фракции «Единая Россия» в Новгородской областной думе Сергей Бусурин; бывший вице-спикер думы Великого Новгорода Константин Демидов; председатель Союза предпринимателей Новгородской области Дмитрий Койков; руководитель организации «Авторемонтный завод Великий Новгород» Антон Кольчугин; гендиректор ООО «ЮКоМ Консалтинг» Константин Михайлов; вице-спикер Новгородской областной думы, координатор регионального отделения ЛДПР Алексей Чурсинов и депутат думы Великого Новгорода, лидер Новгородского регионального отделения партии «Яблоко» Анна Черепанова.

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