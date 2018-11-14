Среда, 14 Ноября 2018 года
12:25:22 МСК

Вице-президент США: Преследование мусульман рохинджа «неприемлемо»

Политика

Все виновные в преступлениях против этого этнического меньшинства должны быть наказаны

Вице-президент США: Преследование мусульман рохинджа «неприемлемо»
Майкл Пенс

Нейпьидо, 14 ноября 2018, 10:39 — REGNUM  Преследованием военными Мьянмы представителей этнического меньшинства мусульман рохинджа является «недопустимым», заявил 14 ноября вице-президент США Майкл Пенс на встрече с лидером Мьянмы Аун Сан Су Чжи, сообщает британское агентство Reuters.

Вице-президент США подчеркнул, что причастные к этим преступлениям должны понести наказание.

«Насилие и преследование со стороны военных и других лиц, в результате которого 700 тыс. рохинджа были вынуждены бежать в Бангладеш, недопустимо», — отметил Пенс.

Американский вице-президент также заявил о своем желании ознакомиться с тем прогрессом, который достигнут в наказании причастных, а также какие шаги предпринимаются для возвращения рохинджа в Мьянму.

Читайте также: СПЧ ООН: «Беженцев-рохинджа возвращают в Мьянму против их воли»

Напомним, в августе 2017 года боевики экстремистской группировки «Армия спасения рохинджа Аракана», действующей на севере штата Ракхайн, совершили ряд нападений на военнослужащих страны. В ответ армия Мьянмы развернула полномасштабную кампанию преследования, которая была сопряжена с военными преступлениями со стороны военных.

Читайте также: Strategist: Почему с рохинджа в Мьянме случилось то, что случилось?

Ранее, 13 ноября, Ассоциация стран Юго-Восточной Азии потребовала, чтобы военные Мьянмы понесли наказание за геноцид мусульманского населения рохинджа.

Читайте также: АСЕАН требует от Мьянмы наказать виновных за геноцид населения рохинджа

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Геноцид народа рохинджа в Мьянме
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить