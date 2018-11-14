Вице-президент США: Преследование мусульман рохинджа «неприемлемо»

Нейпьидо, , 10:39 — REGNUM Преследованием военными Мьянмы представителей этнического меньшинства мусульман рохинджа является «недопустимым», заявил 14 ноября вице-президент США Майкл Пенс на встрече с лидером Мьянмы Аун Сан Су Чжи, сообщает британское агентство Reuters.

Вице-президент США подчеркнул, что причастные к этим преступлениям должны понести наказание.

«Насилие и преследование со стороны военных и других лиц, в результате которого 700 тыс. рохинджа были вынуждены бежать в Бангладеш, недопустимо», — отметил Пенс.

Американский вице-президент также заявил о своем желании ознакомиться с тем прогрессом, который достигнут в наказании причастных, а также какие шаги предпринимаются для возвращения рохинджа в Мьянму.

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Напомним, в августе 2017 года боевики экстремистской группировки «Армия спасения рохинджа Аракана», действующей на севере штата Ракхайн, совершили ряд нападений на военнослужащих страны. В ответ армия Мьянмы развернула полномасштабную кампанию преследования, которая была сопряжена с военными преступлениями со стороны военных.

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Ранее, 13 ноября, Ассоциация стран Юго-Восточной Азии потребовала, чтобы военные Мьянмы понесли наказание за геноцид мусульманского населения рохинджа.

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