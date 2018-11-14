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Путин встретился с премьер-министром Таиланда в Сингапуре

Политика

13 ноября президент РФ Владимир Путин прибыл в Сингапур

Путин встретился с премьер-министром Таиланда в Сингапуре
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин

Сингапур, 14 ноября 2018, 10:04 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Таиланда Праютом Чан-Очой в Сингапуре. Об этом сообщается в среду, 14 ноября, пресс-служба Кремля.

«В Сингапуре состоялась встреча Путина с премьер-министром Королевства Таиланд Праютом Чан-Очой», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 13 ноября президент РФ Владимир Путин прибыл в Сингапур, где примет участие в 13-м Восточноазиатском саммите и переговорах с лидерами стран-членов АСЕАН.

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