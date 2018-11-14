АСЕАН должен договориться по Кодексу поведения сторон — эксперт

Сингапур, , 10:02 — REGNUM Индонезийский эксперт по международным связям Теуку Резашиа заявил, что страны-члены АСЕАН должны прийти к согласию по Кодексу поведения сторон в Южно-Китайском море, сообщает Antaranews.

Индонезия, по его словам, стремится к тому, чтобы страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) были едины.

«АСЕАН исходит из того, что Кодекс поведения сторон должен уважать свободу судоходства, мир и нейтралитет, что соответствует принципам международного права, уставу АСЕАН и уставу ООН», — отметил эксперт.

Индонезия, по мнению Теуку Резашиа, должна убедить Китай в том, что АСЕАН готов участвовать в коллективных переговорах и отвергает двусторонние переговоры.

В ходе 18-го заседания совета сообщества по вопросам общественной безопасности АСЕАН в Сингапуре министр-координатор по вопросам политики, права и безопасности Индонезии Виранто заявил, что территориальный спор в Южно-Китайском моря должен быть разрешен мирным путем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 33-й саммит АСЕАН в Сингапуре продлится до 15 ноября 2018 года.

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