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Миллер об угрозах посла США по «Северному потоку — 2»: «Достроим»

Политика

13 ноября посол США при ЕС Гордон Сондленд во время выступления в Брюсселе заявил, что у Вашингтона есть «много инструментов», чтобы остановить проект газопровода «Северный поток — 2»

Москва, 14 ноября 2018, 09:50 — REGNUM  Угрозы со стороны США не помешают реализации проекта «Северный поток — 2». Об этом сообщил глава российской компании «Газпром» Алексей Миллер, комментируя заявления посла США при ЕС Гордона Сондленда.

«Ну вы (журналисты) же сами всё видите — 200 километров уже построили, — сказал Миллер газете «Коммерсантъ». — И остальное достроим».

Как передавало ИА REGNUM, 13 ноября посол США при ЕС Гордон Сондленд во время выступления в Брюсселе заявил, что у Вашингтона есть «много инструментов», чтобы остановить проект газопровода «Северный поток — 2».

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Северо-Европейский газопровод (Nord Stream)
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