Прокурор Новосибирской области, которого СМИ уже «уволили», ушёл на пенсию

Новосибирск, , 09:43 — REGNUM Прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев отстранён от занимаемой должности. По словам официального представителя ведомства Дмитрия Лямкина, «Фалилеев уволен по собственному желанию в связи с выходом на пенсию по выслуге лет», пишет «Коммерсантъ-Сибирь».

"В ближайшее время Генпрокуратура России внесёт на обсуждение регионального Заксобрания кандидатуру нового прокурора области. Одним из возможных кандидатов на освободившееся кресло рассматривается 49-летний Александр Лоренц, занимающий пост первого заместителя прокурора Омской области», — уточняет издание.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, данные о Владимире Фалилееве как о руководители убраны уже и с сайта прокуратуры Новосибирской области.

Напомним, что информация об увольнении Владимира Фалиеева, который возглавлял прокуратуру Новосибирской области с 2015 года, появилась ещё в начале октября, когда в новосибирском ведомстве началась комплексная проверка с участием представителей Генпрокуратуры.

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После этого региональные СМИ чуть ли не в ежедневном режиме сообщали об отставке Фалиеева с поста. Однако до сегодняшнего дня информация официально не была подтверждена, а Владимир Фалилеев продолжал воглавлять ведомство, в том числе по данным на официальном сайте прокуратуры.

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Отметим, что срок полномочий Фалилеева истекал в мае 2020 года, до предельного возраста службы в 65 лет ему осталось девять лет.

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