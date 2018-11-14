Глава минкультуры Бурятии привлечена к административной ответственности

Улан-Удэ, , 09:41 — REGNUM По постановлению зампрокурора Бурятии министр культуры республики Соелма Дагаева привлечена к административной ответственности. Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Бурятии, постановление о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении чиновницы рассмотрел мировой судья судебного участка №2 Советского района города Улан-Удэ.

Дело в том, что для работы в минкультуры привлекли работника подведомственного министерству государственного учреждения — Национальной библиотеки. Это было сделано вопреки требованиям Трудового кодекса РФ, без издания распоряжения о приёме на работу и заключения трудового договора. В прокуратуре пояснили, что таким образом был нарушен установленный трудовым законодательством запрет наёмного труда.

«Министр культуры республики признана виновной в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 5.27 КоАП РФ, ей назначено наказание в виде предупреждения. Постановление в законную силу не вступило», — говорится в сообщении ведомства.

Также 13 ноября стало известно, что прокурор республики внёс представление главе Бурятии Алексею Цыденову, по результатам рассмотрения которого министру культуры объявлено замечание.

Кроме того, прокурор Советского района Улан-Удэ выявил нарушения трудового законодательства в деятельности Национальной библиотеки. Директор учреждения принял на руководящую должность работника, не имеющего требуемого стажа работы, квалификации. Внесённое прокуратурой представление находится на рассмотрении.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Соелма Догаева была назначена министром культуры Бурятии в декабре 2017 года по результатам проведённого в регионе конкурса на министерские должности.

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