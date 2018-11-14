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Клинцевич: В сбоях на учениях НАТО надо винить непрофессионализм

Политика

А не Россию

Клинцевич: В сбоях на учениях НАТО надо винить непрофессионализм
Иллюстрация: Council.gov.ru
Франц Клинцевич

Москва, 14 ноября 2018, 09:32 — REGNUM  Обвинения Норвегией России в сбоях GPS на учениях НАТО вполне ожидаемы и происходят от непрофессионализма и из-за стереотипов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

«Я не утверждаю, что все это было сделано намеренно, чтобы потом обвинить российскую сторону в возникших проблемах. Просто определенные структуры на учениях НАТО оказались явно неготовыми к возникшей экстремальной ситуации. Элементарный непрофессионализм», — сказал Клинцевич.

Подобные масштабные учения на относительно ограниченном пространстве практически всегда чреваты серьезными нестыковками, отметил сенатор.

Норвежский МИД обратился с претензиями по этому поводу к российской стороне, отмечает агентство. Речь идет о перебоях в работе систем GPS во время учений НАТО Trident Juncture («Единый трезубец»), которые проводились с 16 октября по 7 ноября.

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