Клинцевич: В сбоях на учениях НАТО надо винить непрофессионализм

Москва, , 09:32 — REGNUM Обвинения Норвегией России в сбоях GPS на учениях НАТО вполне ожидаемы и происходят от непрофессионализма и из-за стереотипов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

«Я не утверждаю, что все это было сделано намеренно, чтобы потом обвинить российскую сторону в возникших проблемах. Просто определенные структуры на учениях НАТО оказались явно неготовыми к возникшей экстремальной ситуации. Элементарный непрофессионализм», — сказал Клинцевич.

Подобные масштабные учения на относительно ограниченном пространстве практически всегда чреваты серьезными нестыковками, отметил сенатор.

Норвежский МИД обратился с претензиями по этому поводу к российской стороне, отмечает агентство. Речь идет о перебоях в работе систем GPS во время учений НАТО Trident Juncture («Единый трезубец»), которые проводились с 16 октября по 7 ноября.