Премьер-министр Малайзии: Торговый конфликт США — КНР создаст эффект домино

Сингапур, , 09:30 — REGNUM Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что торговый конфликт между США и Китаем создаст эффект домино. Об этом, как сообщает Sindonews, премьер-министр предупредил на встрече лидеров Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Сингапуре.

«Торговая напряженность между двумя мировыми державами создаст эффект домино, который повлияет на торговлю и станет причиной того, что другие развитые страны будут принимать защитные меры против развивающихся стран, в том числе АСЕАН», — заявил Махатхир Мохамад на бизнес-форуме стран-членов АСЕАН.

«Расширение торгового протекционизма и возрождение националистических движений, похоже, усиливается среди стран АСЕАН», — подчеркнул премьер-министр Малайзии.

Позицию премьер-министра Малайзии поддержал хозяин саммита АСЕАН, премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун.

Напомним, 33-й саммит АСЕАН в Сингапуре продлится до 15 ноября 2018 года. Помимо лидеров АСЕАН, в нем примут участие ряд глав государств и правительств, таких как США, Россия, Китай, Япония, Индия и Южная Корея.

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