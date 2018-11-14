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Подозреваемый в работе на РФ австрийский офицер «не чувствует себя шпионом»

Политика

По словам адвоката, его клиент не раскрывал никаких государственных тайн Австрии

Зальцбург, Австрия, 14 ноября 2018, 09:20 — REGNUM  Офицер австрийской армии, полковник М., подозреваемый в передаче секретной информации России с 1992 года, вернулся домой после двух дней под стражей, пишет газета Kronen Zeitung 14 ноября.

Земельный суд в Зальцбурге отклонил требование обвинения о досудебном содержании подозреваемого под арестом. Теперь М. должен следовать инструкциям, иначе ему грозит повторный арест.

Полковник М., судя по всему, тихий и незаметный человек. Уже пять лет он находится на пенсии, пишет издание.

Его адвокат Михаэль Хофер утверждает, что подозреваемый никогда не выдавал государственные тайны — у него не было никакого доступа к ним. Однако именно в этом его обвиняет прокуратура Зальцбурга. Речь идет о статьях 256 и 252 Уголовного кодекса Австрии и статье 26 Военно-уголовного кодекса.

«Мой клиент заверил меня, что не раскрывал никаких государственных тайн. Он очень доволен решением суда, — сказал адвокат в интервью Kronen Zeitung. — Он не чувствует себя шпионом».

В настоящее время у подозреваемого нет доступа к информации, издан запрет на его контакты с секретными службами. Он обязан ежедневно отмечаться в полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, газета Kronen Zeitung впервые написала о подозрении в отношении австрийского отставного офицера 9 ноября. Издание окрестило его «современным полковником Редлем» в честь известного австро-венгерского полковника Альфреда Редля, работавшего на российскую разведку в начале XX века.

Напомним, М. подозревают в передаче сведений о ВВС Австрии, размещении войск, предоставлении отчетов о миграционной ситуации и личностных портретов высокопоставленных военных.

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Политическая жизнь Австрии
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