Власть Прикамья предложила муниципалитетам сократить число чиновников

Пермь, , 09:13 — REGNUM В Пермском крае в 2019 году может сократиться число чиновников в муниципальных образованиях. С предложением оптимизации чиновничьего аппарата на местах выступила краевая власть, сообщает издание «Коммерсантъ».

Сокращение муниципальных служащих, по мнению инициатора, положительно скажется на экономии расходов местных бюджетов. В случае секвестировании муниципальных бюджетов на содержание чиновников краевая власть сулит компенсации из региональной казны. На каждый рубль сокращённых средств будет выделяться рубль из краевого бюджета. Кроме того, обещаны компенсации сокращённым чиновникам в 2019 году за счёт опять же краевого бюджета.

Между тем, ряд глав муниципальных образований считает, что в некоторых поселениях сокращение одного-двух человек может оказаться болезненным, хотя в целом оптимизация чиновничьего аппарата на местах не вызовет ни критическую ситуацию, ни ощутимую экономию средств на местах, где произойдут сокращения.

Стоит отметить, что на съез­де муниципальных образований Пермского края в 2018 году губернатор Максим Решетников заявил, что только 20% поселений тратит на содержание местных чиновников менее 50% доходов своего бюджета; 107 поселений помимо собственных средств тратит ещё и дотации из краевой казны, а в 13 поселениях содержание чиновничьего аппарата превышает в 3−7 раз объём собственных доходов.