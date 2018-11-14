Состав правительства Северной Осетии претерпел значительные изменения

Владикавказ, , 09:03 — REGNUM Глава Северной Осетии обновил состав правительства. На должности руководителей ряда министерств назначены новые лица, появилось несколько новых заместителей и у премьер-министра, пишет Gradus Pro.

Так, по данным издания, вице-премьерами назначены бывший министр строительства и архитектуры республики Русланбек Икаев и экс-глава министерства образования и науки Ирина Азимова. Еще одним заместителем председателя правительства и одновременно министром здравоохранения стал Тамерлан Гогичаев.

Руководить министерством образования и науки республики временно будет Людмила Башарина, а министром жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики стал Майран Тамаев, сменив на этом посту Альберта Сокурова. Ранее Тамаев работал заместителем главы администрации Владикавказа.

Главой министерства труда и социального развития назначен Борис Хубаев, бывший до этого помощником главы республики. Ранее министром строительства был Игорь Кесаев.

Назначен новый министр спорта. Им стал бывший вратарь сборной России по футболу Владимир Габулов. На этом посту он сменил Хасана Бароева.

Поменялся также глава министерства культуры. Вместо Руслана Мильдзихова временно исполнять обязанности министра будет Эльбрус Кубалов. Председателем комитета по охране объектов культурного наследия Северной Осетии назначена Эмилия Агаева.

Стоит отметить, что подтверждений информации о кадровых переменах в правительстве РСО-Алании на официальном сайте пока нет.

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Напомним, ранее сообщалось о том, чтов октябре 2018 года ушел с поста министра здравоохранения Михаил Ратманов. Он стал главой минздрава Самарской области. Однако его имя до сих пор значится в списке правительства на сайте главы РСО-Алании. На днях в СМИ появилась информация о том, что он назначен советником руководителя субъекта Вячеслава Битарова. Однако и ее невозможно проверить, так как сообщений об этом на сайте главы региона нет.

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