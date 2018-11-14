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Малайзия ищет помощи России в обслуживании истребителей Су-30МКМ и МиГ-29

Политика

«Нам нужно больше узнать о том, как их содержать и ремонтировать», — заявил премьер-министр Малайзии

Сингапур, 14 ноября 2018, 08:54 — REGNUM  Малайзия ищет помощи России в обслуживании истребителей, приобретенных в Москве. Об этом, как сообщает Sindonews, заявил премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад во время двусторонней встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Сингапуре.

«Как вы знаете, мы купили ряд российских самолетов, и я думаю, нам нужно больше узнать о том, как их содержать и ремонтировать», — заявил премьер-министр Малайзии.

Министерство обороны Малайзии приобрело истребители Су-30МКМ и МиГ-29. Военнослужащие Малайзии испытывают ряд проблем, связанных с обслуживанием истребителей.

Министр обороны Мохамад Сабу ранее заявил, что только 4 из 18 российских истребителей могут летать должным образом. В то время как остальные ремонтируются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, товарооборот между Россией и Малайзией имеет значительный потенциал. В частности, президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что масштабы товарооборота между Россией и Малайзией выросли за последние восемь месяцев на 60%.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин заявил о большом потенциале торговли России и Малайзии

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Политика Малайзии
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