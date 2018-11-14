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Жителю США из-за плакатов в поддержку Трампа запретили вход в «Диснейленд»

Политика

Мужчина нарушил правила парка, где запрещены любые политические демонстрации и выступления с использованием баннеров и флагов

Вашингтон, 14 ноября 2018, 08:49 — REGNUM  49-летнему жителю США, который демонстрировал плакаты в поддержку действующего главы Белого дома Дональда Трампа, запретили вход в «Диснейленд». Такое решение приняла компания The Walt Disney Company, сообщает газета The Washington Post.

По данным издания, мужчина нарушил правила парка, где запрещены любые политические демонстрации и выступления с использованием баннеров и флагов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что он точно будет участвовать в США в президентских выборах — 2020.

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