Глава правительства Казахстана прибыл с рабочей поездкой в Тараз

Тараз, Казахстан, , 08:51 — REGNUM Председатель правительства Казахстана Бакытжан Сагинтаев прибыл в Джамбульскую (Жамбылскую) область для обсуждения реализации поручений президента республики Нурсултана Назарбаева, сообщили 14 ноября в пресс-службе главы правительства.

В ходе рабочей поездки особый упор будет сделан на вопросы повышения качества образования и здравоохранения. Премьер-министр также обсудит прозрачность ценообразования и снижение тарифов на услуги ЖКХ.

Сагинтаев планирует посетить объекты промышленной и социальной инфраструктуры для ознакомления с ходом реализации ипотечной программы «7−20−25».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября на заседании правительства Бакытжан Сагинтаев поручил министерствам энергетики и национальной экономики разработать пошаговый план по снижению тарифов на электроэнергию, тепло, водоснабжение и телефонную связь.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане разработают пошаговый план по снижению тарифов на услуги ЖКХ