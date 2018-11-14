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«Торговая война»: Китай и США могут возобновить переговоры

Политика

Торговая война между США и Китаем разгорелась в 2018 году

«Торговая война»: Китай и США могут возобновить переговоры
Иллюстрация: Sugarproducer.com
Торговля

Пекин, 14 ноября 2018, 08:29 — REGNUM  В США в ближайшее время может прибыть делегация из Китая, которую возглавляет вице-премьер Госсовета Лю Хэ. Об этом сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на свои источники.

По их данным, цель визита представителей Китая — урегулирование торговых споров между странами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, торговая война между США и Китаем разгорелась в 2018 г. «Конфликт» начался с введения пошлин на импорт китайских товаров со стороны Вашингтона. Пекин незамедлительно ответил симметричным вводом пошлин на товары из США.

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Торговая война между Китаем и США
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