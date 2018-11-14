Врио главы Приморья Олег Кожемяко сдал документы в избирком на регистрацию

Владивосток, , 08:24 — REGNUM Врио главы Приморского края Олег Кожемяко — третий кандидат, который сдал в избирательную комиссию документы на регистрацию на выборах губернатора. Члены избиркома 14 ноября приняли более 20 папок от самовыдвиженца с подписями избирателей, а также листы поддержки от муниципальных депутатов и глав, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, для регистрации кандидатом вне зависимости от субъекта выдвижения, требуется предоставить в краевой избирком 140 нотариально заверенных подписей, или 7% от общего числа избранных муниципальных депутатов и глав. Из них 33 подписи должны быть собраны от депутатов дум муниципалитетов 3 и 4 уровня — городских округов и муниципальных районов. При этом подписи необходимо собрать не менее чем в 26 муниципальных районах и городских округах Приморья.

Самовыдвиженцам в дополнение к этому необходимо собрать подписи избирателей — 0,5% от общего числа зарегистрированных в регионе, а именно подписи порядка 7,3 тыс. избирателей.

По информации избиркома, Олега Кожемяко представил подписи 147 местных глав и депутатов, а также более 181 тыс. подписей избирателей. Это намного больше, чем требуется по краевому избирательному кодексу. Все подписи, а это около 20 папок, он представил в комиссию. Решение по регистрации избирком примет в течении 10 дней.

Врио губернатора поблагодарил за поддержку всех:

«Это означает, что наша работа по наведению порядка и решению проблем актуальна и востребована жителями. Поэтому мы будем продолжать работу. У нас впереди работа в районах, встречи с жителями. Также планируется встреча с председателем правительства, необходимо выработать позиции, сейчас разрабатывается решение по обеспечению лекарствами социальных групп. Нам необходимо по позиции Приморья высказаться. Будем двигаться шаг за шагом, познавая проблемы, где-то на месте решая, где-то принимая законы. Работы много. Требуются коренные изменения по многим направлениям. Много бываю в районах, встречаю знакомых. Приятные встречи, искренне рад, что вижу своих земляков и имею возможность им помочь», — сказал врио главы журналистам после сдачи пакета документов на регистрацию.

Также стало известно, кого Кожемяко в случае своей победы на выборах, он представит от Приморья в Совете Федерации. Это действующий сенатор, член «Справедливой России» Светлана Горячева, олимпийский призер, каноист Иван Штыль и депутат Законодательного собрания от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Юлия Толмачева.

Избиркому предстоит проверить документы и в течение 10 дней принять решение по регистрации.

На этой неделе в Крайизбирком документы на регистрацию представили депутат фракции «Единая Россия» в Думе Владивостока Роза Чемерис, выдвинувшаяся от партии «За женщин России», и Также известно, что собрал подписи для прохождения муниципального фильтра депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Андрейченко, но в избирком документы пока не представил.

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Как сообщало ИА REGNUM, первой, кто сдал документы на регистрацию, оказалась Роза Чемерис (от партии «За женщин России»). за ней представил пакет документов бывший вице-губернатор по внутренней политике Игорь Степаненко, («Патриоты России»). Прием документов завершится 18 ноября.

Один из самовыдвиженцев, Вячеслав Гнездилов, 12 ноября отказался от участия в выборах, потому что не смог пройти муниципальный фильтр.

На выборы губернатора Приморья выдвинулся 21 человек: 11 из них — самовыдвиженцы, 10 — представители политических партий.

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