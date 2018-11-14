Теряем доверие людей: политику алтайского губернатора подвергли критике

Барнаул, , 08:27 — REGNUM Ушедший в отставку с должности руководителя исполкома организации партии «Единая Россия» в Алтайском крае Андрей Клюзов дал весьма жёсткую оценку деятельности команды нового губернатора региона Виктора Томенко. Такой вывод можно сделать из интервью с бывшим партийным функционером, опубликованным ИД «Алтапресс».

По оценке Андрея Клюзова, с приходом к власти Виктора Томенко региональная политика лучше не стала.

«Причина — практически полное отсутствие этой самой региональной публичной политики и хотя бы какого-либо внятного информационного обеспечения деятельности губернатора в последние два месяца после его избрания», — пояснил Андрей Клюзов.

По его словам, у предыдущего губернатора — Александра Карлина — «при всех вопросах к нему как к личности была активная политическая позиция и свой взгляд на развитие региона»:

«С ним можно было соглашаться или нет, но он (взгляд на развитие региона, прим. ИА) был. Сейчас я не наблюдаю ничего подобного. Например, мы (штаб поддержки Виктора Томенко) два месяца формировали программу кандидата «Энергия развития». Прошли сотни встреч и слушаний. Где эта программа сейчас?»

Также Андрей Клюзов обратил внимание на вялость, с которой в новом руководстве Алтайского края решаются кадровые вопросы:

«Избиратели ждут решений кадровых вопросов регионального и муниципального уровней, вопросов нового пути развития региона. Где эти решения? Допускаю, что над ними кто-то кропотливо работает в тиши кабинетов. Но тогда хоть намекните. Если нет — плохо, теряем время и доверие людей».

Как уже сообщало ИА REGNUM, врио губернатора бывший красноярский чиновник и топ-менеджер «Норильского никеля» Виктор Томенко назначен указом российского президента Владимира Путина в конце мая 2018 года после неожиданной ставки Александра Карлина, руководившего регионом почти 13 лет. На выборах 9 сентября 2019 года новый глава Алтайского края одержал победу с минимальным результатом, получив 53,6% голосов избирателей.

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