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Марин Ле Пен: Главная опасность для НАТО — вовсе не Россия

Политика

Лидер французской оппозиции обратилась к НАТО с просьбой направить свои усилия для борьбы с настоящим противником

Марин Ле Пен: Главная опасность для НАТО — вовсе не Россия
Иван Шилов © ИА REGNUM
Марин Ле Пен

Париж, 14 ноября 2018, 08:14 — REGNUM  Россия не является главной угрозой для стран НАТО, уверена лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Об этом она заявила в интервью радиоканалу France Inter 13 ноября.

«Сегодня самая большая опасность — это не Россия, а исламистский фундаментализм. Вот почему я попросила НАТО изменить свой характер и стать структурой для борьбы против исламистского фундаментализма, совместно с нациями, которые в него входят», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом же интервью Марин Ле Пен заявила, что была потрясена присутствием президента Косово на мероприятиях в Париже, посвященных столетию окончания Первой мировой войны.

Читайте ранее в этом сюжете: Марин Ле Пен: зачем президенту Косово отмечать окончание Первой мировой?

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Российско-французские отношения
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