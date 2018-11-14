Марин Ле Пен: Главная опасность для НАТО — вовсе не Россия

Париж, , 08:14 — REGNUM Россия не является главной угрозой для стран НАТО, уверена лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Об этом она заявила в интервью радиоканалу France Inter 13 ноября.

«Сегодня самая большая опасность — это не Россия, а исламистский фундаментализм. Вот почему я попросила НАТО изменить свой характер и стать структурой для борьбы против исламистского фундаментализма, совместно с нациями, которые в него входят», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом же интервью Марин Ле Пен заявила, что была потрясена присутствием президента Косово на мероприятиях в Париже, посвященных столетию окончания Первой мировой войны.

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