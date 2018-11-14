В мэрии Якутска намерены сменить глав ещё трёх городских управ

Якутск, , 08:17 — REGNUM В администрации Якутска решили не ограничиваться увольнением главы Строительного округа Якутска. Следующие кандидаты на вылет — руководители Центральной и Промышленной управ, а также посёлка Табага, написал в своём блоге вице-мэр Якутска Владимир Фёдоров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Честно говоря, я был удивлён, как бурно и долго обсуждалось в СМИ и социальных сетях принятое кадровое решение по главе Строительного. Столько защитников, столько выводов. А сейчас — тишина. Хотя мы готовимся сменить ещё троих глав округов. На практике это выглядит так: объявлен официальный публичный конкурс на место глав: Строительного, Центрального, Промышленного округов и Табаги. То есть мы приглашаем прийти и предложить поработать на город и горожан всех, кто считает, что способен с этой задачей справиться и соответствует минимальным требованиям, предъявляемым к муниципальным служащим», — отметил Владимир Фёдоров.

По его словам, мэрия намерена сформировать в округах Якутска такую команду, которая бы вызывала доверие у горожан, и они бы шли решать вопросы к руководителям управ, а не прорываться к мэру или вице-мэру, «или сразу Путину писать».

«Я собираюсь изменить принципы работы с округами. Сегодня это, по сути, работа для временщиков: назначили и сидишь, решаешь вопросы (в том числе свои и знакомых), пока не снимут. А снимут обязательно — или власть сменится, или появится новый человек, которого надо креслом отблагодарить за какую-то помощь. В моём представлении, управа должна стать социальным лифтом, который будет поднимать проявивших себя людей вверх. Так, чтобы, отработав два-три года, человек настолько плотно проникался пониманием командной работы, муниципальной службы, управлением городским хозяйством, что в итоге становился готовым главой муниципального поселения, заместителем главы или, как минимум, руководителем крупного городского предприятия, и мог уверенно продолжать свою карьеру без страха, что его завтра снимут. Это и будет настоящая команда», — считает Владимир Фёдоров.

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Как сообщало ИА REGNUM, двое глав управ в округах Якутска получали предупреждения от мэра Сарданы Авксентьевой.

«Это выглядит так, как будто вы совсем не контролируете ситуацию по уборке, у меня нет доверия к тем цифрам, которые вы озвучиваете в ваших еженедельных отчётах. Я считаю, что вы не можете продолжать работу», — сказала Авксентьева главе управы Строительного округа Олегу Хлебникову.

Она также осталась недовольна качеством работы главы Сайсарского округа Леонида Бястинова: он не ликвидировал несанкционированную свалку на подведомственной территории. Сардана Авксентьева заверила глав этих двух управ в том, что предупреждает их в последний раз и далее намерена применять к ним меры дисциплинарного воздействия вплоть до освобождения от должности.