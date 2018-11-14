National Interest: Мир должен поддержать стратегию Трампа против Ирана

Вашингтон, , 08:03 — REGNUM Международное сообщество должно поддержать выбранную стратегию администрации президента США Дональда Трампа по оказанию на Иран давления с тем, чтобы исламская республика пошла на новые переговоры и заключила новое соглашение, которое не будет страдать такими же фундаментальными недостатками, как нынешнее, пишет Эмили Ландау в статье для американского издания The National Interest.

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Автор отмечает, что нынешняя ядерная сделка страдает фундаментальными и опасными недостатками, и после ее заключения Тегеран не продемонстрировал желания кардинального изменения своей стратегии в ядерной области. Так, основным недостатком соглашения является то, что она легитимирует программу обогащения урана в такой степени, что исламская республика может создавать и использовать самые совершенные центрифуги. К тому же соглашение не включает в себя ракетную программу страны, в рамках которой создаются средства доставки ядерного оружия. Договор также не дает возможности международным экспертам получить доступ на неядерные объекты, на которых исламская республика развивает свою военную ядерную программу. Наконец, соглашение не является бессрочным.

Более того, вопреки ожиданиям и надеждам администрации бывшего президента США Барака Обамы, ядерная сделка не привела к тому, чтобы Тегеран стал проводить более умеренную политику. Напротив, страна пошла на более решительный курс на Ближнем Востоке. За прошедшие с подписания ядерной сделки годы Иран смог добиться значительных успехов в ядерной области, а также в области создания ракет, разработки и применения самых современных центрифуг. При этом благодаря поддержке стран, подписавших соглашение в 2015 году, за исключением США, Тегеран может теперь говорить, что в изоляции оказался не он, а Вашингтон.

«Россия и Китай не следуют примеру Дональда Трампа, тогда как европейские страны предпринимают активные меры для подрыва режима санкций, которые вводит администрация Трампа», — указала Ландау.

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Всё это, заключает автор, ставит под вопрос перспективы успеха выбранной Трампом стратегии. Тем не менее среди возможных вариантов — от полного бездействия из-за убежденности в том, что «сделка работает», бесполезных попыток проводить конструктивную дипломатию с Ираном до более экстремального сценария начала против республики военных действий — именно кампания экономического давления является наилучшим вариантом. Поэтому страны, для которых ядерное нераспространение не пустой звук, должны поддержать администрацию Трампа, а не пытаться ее изолировать или мешать ей.

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Напомним, ранее администрация Трампа продлила действие антииранских санкций, введенных США 30 лет назад. Первоначально пакет этих запретительных мер был введен 39-м американским президентом Джимми Картером.