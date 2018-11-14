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Макрон осудил ракетный обстрел Израиля

Политика

Президент Франции провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля

Макрон осудил ракетный обстрел Израиля
Иван Шилов © ИА REGNUM
Эммануэль Макрон

Париж, 14 ноября 2018, 07:57 — REGNUM  Президент Франции Эммануэль Макрон осудил ракетный обстрел Израиля со стороны Палестины во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает Le Figaro.

Лидер Израиля сократил свой визит в Париж по случаю столетия окончания Первой мировой войны из-за перестрелок между Израилем и сектором Газа.

Во время телефонного разговора глава французского государства «решительно осудил ракетные удары ХАМАСа и выразил солидарность с пострадавшим населением».

Эммануэль Макрон также призвал стороны избегать эскалации и нового цикла насилия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, десять человек пострадали в результате ракетного обстрела Израиля со стороны Палестины.

Подробности: В Израиле заявили о 10 пострадавших от ракет ХАМАС

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Политическая жизнь Франции
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