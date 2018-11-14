Порошенко тайно встретился с неназванными представителями УПЦ МП

Киев, , 07:54 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко провёл встречу с иерархами Украинской православной церкви Московского патриархата, готовыми присоединиться к украинской автокефальной церкви под началом Константинопольского патриархата, заявил советник президента, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко, сообщило 13 ноября телеканал «Прямой».

По словам Павленко, на встречу

«прибыли представители того крыла УПЦ МП, в котором как раз одобрительно относятся к идее Украинской автокефальной православной церкви, которые поддерживают создание такой церкви, планируют совместно идти на [объединительный] собор и творить совместно эту церковь», — рассказал чиновник.

Он также отметил, что священнослужители просили не называть их имён, поскольку они и так испытывают колоссальное давление.

Павленко подчеркнул, что приглашение на встречу с Порошенко было разослано всем архиереям УПЦ МП, но она не состоялась, поскольку:

«те, кто не хотел такой встречи, — или сверяли часы с Москвой, или получали оттуда инструкции», — считает советник Порошенко.

Напомним, Порошенко планировал встретиться с иерархами канонической УПЦ в так называемом «Украинском доме» (бывший музей Ленина) в центре Киева. Позже встречу перенесли в Киево-Печерскую лавру, куда Порошенко так и не явился. Его представители назвали срыв встречи кознями Москвы.

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