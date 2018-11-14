В УПЦ назвали условие для встречи епископов с Порошенко

Киев, , 07:50 — REGNUM Встреча собора епископов Украинской православной церкви с президентом Петром Порошенко возможна, но только на церковной территории. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте УПЦ.

«Собор епископов Украинской православной Церкви подтверждает свою готовность к встрече с президентом Украины, но на церковной территории», — подчеркнули в УПЦ.

В РПЦ отметили, что отказ Порошенко от запланированной встречи с епископами УПЦ связан с невозможностью украинского лидера вразумительно объяснить, что происходит с православием на Украине.

Как написал в своем Telegram-канале глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, президент Украины понимал, ему «ответить будет нечего».

Как сообщало ИА REGNUM, об отказе Порошенко встречаться с епископатом Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) заявил 13 ноября его пресс-секретарь Святослав Цеголко. Встреча должна была состояться в Киево-Печерской лавре, пояснил он и назвал такой вариант «сценарием Москвы».

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