Среда, 14 Ноября 2018 года
09:08:09 МСК

В УПЦ назвали условие для встречи епископов с Порошенко

Политика

Ранее встреча не состоялась из-за отказа украинского лидера

Киев, 14 ноября 2018, 07:50 — REGNUM  Встреча собора епископов Украинской православной церкви с президентом Петром Порошенко возможна, но только на церковной территории. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте УПЦ.

«Собор епископов Украинской православной Церкви подтверждает свою готовность к встрече с президентом Украины, но на церковной территории», — подчеркнули в УПЦ.

В РПЦ отметили, что отказ Порошенко от запланированной встречи с епископами УПЦ связан с невозможностью украинского лидера вразумительно объяснить, что происходит с православием на Украине.

Как написал в своем Telegram-канале глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, президент Украины понимал, ему «ответить будет нечего».

Как сообщало ИА REGNUM, об отказе Порошенко встречаться с епископатом Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) заявил 13 ноября его пресс-секретарь Святослав Цеголко. Встреча должна была состояться в Киево-Печерской лавре, пояснил он и назвал такой вариант «сценарием Москвы».

Читайте также: Порошенко не пошел на контакт с УПЦ МП. А «виновата» опять Россия

Читайте ранее в этом сюжете: УПЦ: Приглашение Порошенко в Киево-Печерскую лавру не было неожиданным

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить