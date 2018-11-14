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В Киеве назвали Красную площадь целью «украинского блицкрига»

Политика

Украина пока вынуждена действовать при помощи дипломатии

В Киеве назвали Красную площадь целью «украинского блицкрига»
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Украинский боевик

Киев, 14 ноября 2018, 07:46 — REGNUM  Украина должна закончить «блицкриг» не в Донбассе, а на Красной площади в Москве. Об этом сообщил в интервью телеканалу ZIK бывший глава избирательного штаба Виктора Януковича и экс-депутат Верховной рады Тарас Черновол, комментируя выборы в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

По его словам, украинская сторона пока не может вернуть неподконтрольные территории Донбасса по одной причине — закончить «блицкриг» надо на Красной площади в Москве, а не в Донецке.

Черновол также добавил, что Украина пока вынуждена действовать при помощи дипломатии, так как не может ввязаться в масштабный конфликт с РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы глав республик Донбасса и депутатов в Народные советы прошли 11 ноября 2018 г.

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