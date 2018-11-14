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Елисейский дворец готов вернуть аккредитацию RT France и Sputnik

Политика

Журналисты RT France и Sputnik не имеют доступа на мероприятия в Елисейский дворец

Париж, 14 ноября 2018, 07:32 — REGNUM  Елисейский дворец положительно относится к идее предоставления аккредитации RT France и Sputnik, сообщает Le Figaro.

Правительство Франции лишило аккредитации RT France и Sputnik и называет эти СМИ «органами пропаганды».

«У RT France и Sputnik есть история. В конце президентской кампании во Франции они выпустили море поддельных новостей», — отметил советник президента Эммануэля Макрона, чье имя не называется, журналистам в Париже.

Советник добавил, что эти СМИ аккредитованы Высшим советом по аудиовизуальным средствам Франции (CSA) и в целом неважно есть ли у них наша аккредитация или нет».

«Поэтому я поддерживаю идею снятия запрета. В этом случае посмотрим, как компании поведут себя при аккредитации», — подчеркнул советник.

Напомним, ситуация с российскими СМИ в Европе сложная. С мая 2018 года журналисты RT France и Sputnik не имеют доступа на мероприятия в Елисейский дворец.

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