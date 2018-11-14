Физик-ядерщик возглавил новосибирское министерство науки и инноваций

Новосибирск, , 07:04 — REGNUM Распоряжением главы Новосибирской области Андрея Травникова на должность министра науки и инновационной политики региона назначен Алексей Васильев. Как уточнили ИА REGNUM в правительстве области, Васильев приступил к своим обязанностям накануне, 13 ноября.

Согласно официальным данным, 45-летний Алексей Васильев — уроженец г. Ангарска Иркутской области. Он окончил Новосибирский государственный университет и является кандидатом физико-математических наук. Трудовой путь начал с должности лаборанта физической лаборатории Государственного учреждения Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН и «дослужился» до заместителя директора Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре новосибирское министерство образования, науки и инновационной политики было разделено на два министерства — образования и науки и инноваций. 12 ноября министром образования был назначен Сергей Федорчук.

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