Михеев: коррупция и деньги — это фундаментальные ценности 90-х годов

Москва, , 06:30 — REGNUM В 90-е годы новая власть поменяла местами зло и добро, поставив во главу угла мерилом всего деньги, заявил политолог Сергей Михеев в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Перевернули всю систему ценностей. Я не апологет советского строя, но… надо понимать, что 90-е годы поставили все с ног на голову. Они добро сделали злом и слабостью, а зло сделали успешным, зло стало главным способом стать эффективным. Они на самом деле разрушили морально-нравственные ценности, которые для любого государства крайне важны», — заявил эксперт, добавив, что во главу угла и в качестве показателя эффективности встали деньги, что и питает субкультуру коррупции.

Михеев также отметил, что коррупция и деньги являются фундаментальными ценностями государства 90-х годов. Став фундаментом государства, эта система коррумпировала души людей.

В то же самое время разрушение СССР было нужно тем, кто пришел к власти в 90-е годы для того, чтобы обогащаться, а само разрушение никакого отношения к заявленной борьбе с коммунизмом не имело, его целью было уничтожение большой страны и «низведение ее до уровня помойки».