После победы коммуниста из правительства Хакасии ушла замглавы

Абакан, , 06:22 — REGNUM Ирина Смолина написала заявление об увольнении с должности заместителя главы Хакасии — председателя правительства республики.

Об этом чиновница сообщила 13 ноября в своём Instagram.

«Сегодня написала заявление об увольнении с работы… Спасибо всем коллегам, с кем совместно трудились. Есть что вспомнить. Стыдиться нечего. Спасибо, коллеги!» — написала Ирина Смолина.

В пресс-службе правительства Хакасии ИА REGNUM подтвердили, что Ирина Смолина написала об увольнении в Instagram.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 11 ноября жители Хакасии поддержали во втором туре выборов главы республики коммуниста Валентина Коновалова. Он получил 57,57% голосов «за» и стал главой Хакасии.

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Связано ли увольнение Смолиной с избранием на пост главы кандидата от КПРФ, не уточняется.

Справка: Ирина Смолина родилась 21 мая 1960 года в городе Красный Луч Луганской области. В 1985 году окончила Кустанайский педагогический институт. В 1993 году окончила Российскую академию управления по специальности правоведение. Является кандидатом юридических наук. В начале трудового пути работала учителем истории. С 1991 по 1995 годы была депутатом Верховного совета Хакасии. С 1997 по январь 2009 года — председатель избирательной комиссии Хакасии. В январе 2009 года стала заместителем председателя правительства республики. С 2010 года должность переименована: заместитель главы Хакасии — председателя правительства республики.