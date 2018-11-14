Американские правозащитники обвинили ЦРУ в испытании препаратов на людях

Вашингтон, , 05:54 — REGNUM ЦРУ проводило испытания медицинских препаратов на подозреваемых в терроризме, говорится в докладе правозащитной организации «Американский союз защиты гражданских свобод» (ACLU).

Доклад сообщает о существовании некоего проекта «Медицинский препарат» (Project Medication), которым занималось ЦРУ. Согласно докладу, ЦРУ пробовало различные препараты на подозреваемых в терактах 11 сентября в США с целью выбрать наиболее подходящий в качестве «сыворотки правды».

Отмечается, что одним из таких препаратов было седативное средство мидазолам. В программе участвовали врачи и психологи ЦРУ, которые наблюдали за подозреваемыми во время допросов.

По данным организации, ЦРУ не обращалось за санкцией на подобные исследования к американскому минюсту из-за возможного отказа юридического ведомства. При этом правозащитники подчеркивают, что со временем Project Medication был свернут.