Газ для Киева — инструмент влияния, Литвы — элемент свободы: Радио REGNUM

Москва, , 08:00 — REGNUM

Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.

Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/861.

Читайте ранее в этом сюжете: «Спящие» вклады: деньги не проблема или проблема не в деньгах. Радио REGNUM