Среда, 14 Ноября 2018 года
09:06:59 МСК

Газ для Киева — инструмент влияния, Литвы — элемент свободы: Радио REGNUM

Политика

Коротко о главном на 8:00 мск

Газ для Киева — инструмент влияния, Литвы — элемент свободы: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 14 ноября 2018, 08:00 — REGNUM  

Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.

Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/861.

Читайте ранее в этом сюжете: «Спящие» вклады: деньги не проблема или проблема не в деньгах. Радио REGNUM

regnum author Радио REGNUM
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Радио REGNUM
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить