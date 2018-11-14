Адвокаты наркобарона Гусмана обвинили мексиканскую власть в коррупции

Вашингтон, , 05:21 — REGNUM Руководство Мексики, в том числе и действующий президент, брали взятки у картеля «Синалоа», заявила защита арестованного наркобарона Хоакина Гусмана, также известного как Коротышка, сообщает Vice News.

Сообщается, что на заседании суда слово взял адвокат Гусмана Джеффри Лихтманн и заявил, что руководителем картеля являлся не Гусман, а Исмаэль Самбада. Как подчеркнул адвокат, истинный руководитель картеля давал взятки мексиканским властям, в том числе и президентам страны, включая нынешнего лидера Мексики. Он добавил, что США лишь изображают заинтересованность в задержании Самбады.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году был арестован предполагаемый лидер мексиканского картеля «Синалоа» Хоакин Гусман, известный по прозвищу «Коротышка» (El Chapo). После ареста он был экстрадирован в США для последующего суда.

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