Моника Левински не против еще раз извиниться перед Хиллари Клинтон

Вашингтон, , 05:08 — REGNUM Экс-сотрудница Белого дома Моника Левински, участница секс-скандала с бывшим президентом Соединенных Штатов Биллом Клинтоном, заявила о желании снова извиниться перед его женой Хиллари. Соответствующее заявление Левински сделала в статье для журнала Vanity Fair.

Она заявила, что высказала бы свое сожаление о произошедшем в 1998 году, если бы ей удалось лично встретиться с Хиллари Клинтон. Левински подчеркнула, что для этого ей потребовалось бы собрать все свои силы.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля экс-президент США Билл Клинтон заявил, что не собирается приносить личных извинений перед Моникой Левински за секс-скандал с ее участием, разгоревшийся в 1998 году в Соединенных Штатах и угрожавший Клинтону импичментом. Клинтон подчеркнул, что он уже публично приносил извинения и не видит смысла повторно извиняться.

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