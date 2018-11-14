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Моника Левински не против еще раз извиниться перед Хиллари Клинтон

Политика

Но лишь при личной встрече

Моника Левински не против еще раз извиниться перед Хиллари Клинтон
Steve Jurvetson
Моника Левински

Вашингтон, 14 ноября 2018, 05:08 — REGNUM  Экс-сотрудница Белого дома Моника Левински, участница секс-скандала с бывшим президентом Соединенных Штатов Биллом Клинтоном, заявила о желании снова извиниться перед его женой Хиллари. Соответствующее заявление Левински сделала в статье для журнала Vanity Fair.

Она заявила, что высказала бы свое сожаление о произошедшем в 1998 году, если бы ей удалось лично встретиться с Хиллари Клинтон. Левински подчеркнула, что для этого ей потребовалось бы собрать все свои силы.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля экс-президент США Билл Клинтон заявил, что не собирается приносить личных извинений перед Моникой Левински за секс-скандал с ее участием, разгоревшийся в 1998 году в Соединенных Штатах и угрожавший Клинтону импичментом. Клинтон подчеркнул, что он уже публично приносил извинения и не видит смысла повторно извиняться.

Читайте ранее в этом сюжете: Двадцать лет спустя: Клинтон отказался извиняться перед Левински

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Секс-скандалы в США и их последствия
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