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Украинская певица Приходько: Риторика Порошенко – говорить неправду

Политика

Порошенко будет вести свою подлую игру в надежде остаться у власти

Украинская певица Приходько: Риторика Порошенко – говорить неправду
Иван Шилов © ИА REGNUM
Пётр Порошенко

Киев, 14 ноября 2018, 04:34 — REGNUM  Пропрезидентские СМИ на Украине занимаются грубыми манипуляциями, написала украинская певица Анастасия Приходько в Facebook.

Комментируя инцидент во время эфира программы «Рандеву» украинского Пятого канала, когда певица ушла после вопроса ведущей о том, «врёт ли Юлия Тимошенко своим избирателям», Приходько написала:

«В моем понимании бездоказательное обвинение Юлии Тимошенко во всех проблемах в Украине — это как минимум подло. Унизить, манипулировать информацией и откровенно говорить неправду, — это, пожалуй, риторика президентского канала, которая построена именно на этом».

Она назвала главным выводом из случившегося понимание, что президент Украины Петр Порошенко и «дальше будет вести свою лживую и подлую игру в надежде остаться у власти».

Напомним, Приходько собирается присоединиться к команде Тимошенко, возглавляющей партию «Батькивщина» в Верховном раде. Во время эфира на украинском Пятом канале певица отказалась отвечать на вопрос о «вранье Тимошенко», сняла микрофон и ушла.

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