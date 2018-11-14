Британский кабмин обсудит согласованный с ЕС проект сделки по Brexit

Лондон, , 04:29 — REGNUM Кабинет министров Великобритании проведет собрание 14 ноября для обсуждения проекта соглашения по Brexit, ранее согласованного на переговорах с Брюсселем, сообщает пресс-служба британского премьер-министра Терезы Мэй.

Сообщается, что черновой документ уже был выслан членам кабмина для ознакомления. Таким образом, 14 ноября кабинет министров обсудит имеющийся проект соглашения с Брюсселем и примет решение относительно дальнейших шагов по выходу Великобритании из состава ЕС.

Как подчеркивает газета Financial Times, в случае отказа камбина поддержать этот проект Великобритания будет вынуждена реализовывать сценарий по выходу из состава Евросоюза без заключения договора с Брюсселем. По данным источника газеты, такое обсуждение может состояться 1 декабря 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября британский министр Дэвид Лидингтон заявил, что правительство ожидает подписание сделки по Brexit в течение ближайших двух суток. По его словам, Лондон и Брюссель уже «почти» одобрили соглашение.

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство Мэй: Соглашение по Brexit будет заключено в течение 48 часов