Среда, 14 Ноября 2018 года
05:53:39 МСК

Британский кабмин обсудит согласованный с ЕС проект сделки по Brexit

Политика

В случае неодобрения проекта будет переход к сценарию «жесткого Brexit»

Британский кабмин обсудит согласованный с ЕС проект сделки по Brexit
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Brexit

Лондон, 14 ноября 2018, 04:29 — REGNUM  Кабинет министров Великобритании проведет собрание 14 ноября для обсуждения проекта соглашения по Brexit, ранее согласованного на переговорах с Брюсселем, сообщает пресс-служба британского премьер-министра Терезы Мэй.

Сообщается, что черновой документ уже был выслан членам кабмина для ознакомления. Таким образом, 14 ноября кабинет министров обсудит имеющийся проект соглашения с Брюсселем и примет решение относительно дальнейших шагов по выходу Великобритании из состава ЕС.

Как подчеркивает газета Financial Times, в случае отказа камбина поддержать этот проект Великобритания будет вынуждена реализовывать сценарий по выходу из состава Евросоюза без заключения договора с Брюсселем. По данным источника газеты, такое обсуждение может состояться 1 декабря 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября британский министр Дэвид Лидингтон заявил, что правительство ожидает подписание сделки по Brexit в течение ближайших двух суток. По его словам, Лондон и Брюссель уже «почти» одобрили соглашение.

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство Мэй: Соглашение по Brexit будет заключено в течение 48 часов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выход Великобритании из Евросоюза
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить